Los comentarios que demuestran que Eva González y Cayetano Rivera no se ponen de acuerdo

Eva Gonzálezy Cayetano Rivera han demostrado su gran naturalidad a través de las redes sociales, y es que la modelo y el torero han tratado un 'importante' tema a través de Instagram: cuál es el peluche favorito de su hijo.

Un peluche por el que ya en otro momento han tenido algún que otro desacuerdo. Según Cayetano, este peluche es "su muñeco favorito… y no es porque se lo haya regalado su padre…", algo con lo que la presentadora y modelo no está conforme y así se lo recordaba en un comentario que dejaba junto a la foto que publicaba Cayetano: "Que tú sepas que NO es su muñeco favorito", escribía la presentadora junto a varios emoticonos sonrientes.

¿Habrán llegado ya a algún acuerdo?