Chris Hemsworth nos presenta oficialmente a la pequeña India Rose en Instagram

AL FIN ELSA PATAKY Y CHRIS NOS ENSEÑAN A SU PEQUEÑA SIN REPAROS

Celosos de su intimidad, a Elsa Pataky y su maridito no les suele hacer mucha gracia que las cámaras apunten a su pequeña Indie Rose. No obstante, parece que unos días en la playa les ha hecho relajarse y que el orgulloso papá Chris Hemsworth no ha aguantado más y ha subido dos fotos de lo más monas de la niña. Con ojazos y una expresión súper graciosa, Indie nos ha conquistado, aunque con esos padres no nos extraña...