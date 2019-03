Chris Hemsworth habla por primera vez tras el nacimiento de su primera hija

Hace unos días conocíamos que una de nuestras celebrities más hollywoodenses, Elsa Pataky, se convertía en mamá por primera vez. Pocos datos han trascendido al respecto, ya que ni siquiera se sabe el día exacto en el que la actriz dio a luz. De su bebé sólo sabemos que es una niña, de nombre India Rose.

Pero ha sido el guapísimo, y primerizo, papá el que ha dado algún dato más sobre la pequeña. Ha sido en una de las entrevistas promocionales que el australiano está concediendo con motivo de su próxima película: ‘Blancanieves y la leyenda del cazador’, para el portal E!Online.

Chris Hemsworth explicó el porqué de este nombre tan…tan… ¡No sabemos cómo definirlo! Pensábamos que a Pataky se le había pegado esa vena celebrity que tienen muchas famosas en Hollywood, que hace que le pongan a sus pequeños nombres raros, raros, raros. Pues no, la cosa es que, desde hace muchísimo tiempo, el actor soñaba con ponerle a su hijo el nombre de Indiana, y Elsa quería India si finalmente llegaba una niña. El tiempo y el destino hicieron el resto, ya que no quisieron saber el sexo de su hijo hasta que naciese.

No entendemos por qué pero existe mucho secretismo con la fecha exacta en la que nació la pequeña. Ya en la entrevista Chris no responde de forma contundente cuándo se lo preguntan y se limita a decir “muy recientemente”. Lo que sí explicó es cómo se siente al convertirse en papá: “Es increíble, es realmente excitante. Es difícil estar aquí y no con ella”, dijo el actor en la rueda de prensa de su último trabajo. Y es que, Hemsworth ha tenido que dejar a su Elsa solita al cuidado del bebé por sus compromisos laborales, algo que hace que el orgulloso padre no pueda estar disfrutando de los primeros días de vida de su niña… ¿Les veremos pronto explicando fecha, hora, peso y hasta cuándo se le cambió el primer pañal a la nueva Vip Baby... en alguna revista?