Chris Hemsworth se enfrentó a los paparazzi por una poderosa razón

Chris Hemsworth siempre se ha caracterizado por su buen humor y simpatía cuando es pillado por los paparazzi en las calles o durante las entrevistas con lo medios.

Pero parece que este buenrollísmo tiene un límite cuando no respetan la privacidad de sus hijos. "Uno de mis hijos estaba quitándose el bañador y los paparazzi seguían sacándole fotos. Él estaba desnudo y seguían haciéndolo. Así que corrí hacia ellos y me enfrenté directamente a todos", explicaba en una entrevista para la edición americana de GQ.

Un encontronazo que ha dejado claro que tanto él como su mujer, Elsa Pataky, están "muy concienciados con la no explotación de su imagen" por las redes sociales. "Me puse muy firme y les dije que no se atrevieran a publicar esas fotos. Pero estuve así de cerca de destrozarles las cámaras", concluyó.

El protagonista de 'Thor' ha dejado muy claro con esta declaración que su mujer y sus hijos siempre será lo más importante para él, a quienes defendería a toda costa.