Chris Hemsworth y Elsa Pataky se han mudado a Australia para evitar el acoso mediático a sus hijos

Si pensábamos que la mudanza de Chris Hemsworth y Elsa Pataky de Los Ángeles a Australia se debía a que el actor quería pasar una temporada en su tierra natal, nada de eso.

Chris, junto a su mujer y sus tres hijos, India, Sasha y Tristán, se han trasladado por otro motivo que el actor ha confesado a la revista GQ en su edición australiana: evitar el acoso mediático de los paparazzi a sus niños.

“Cuando estoy con mis hijos y alguien les está asustando, que es lo que hacen los paparazzi, me hierve la sangre. Se me ponen los pelos de punta. Me caliento y me pongo rojo de rabia. Y en Estados Unidos siempre están ahí, las 24 horas de los siete días de la semana, a la puerta de tu casa, a dos metros de donde tiras la basura”, ha declarado Chris.

Y sentencia: “Me importa una mierda lo que diga la gente, eso no es un aspecto colateral de mi carrera. Si empiezas a pensar que es lo normal, que las cosas sencillamente son así, ahí es cuando está el peligro. Así será la vida, pero no pienso educar a mis hijos de esa manera”.