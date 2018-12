La respuesta de Chiara Ferragni a las críticas por sacar a su hijo en las redes sociales

Chiara Ferragni es una de las personas más buscadas en las redes sociales, con más de 15 millones de seguidores en su cuenta de Instagram. Tanto ella como su marido, Fedez, han compartido siempre su día a día a través de ella y, también cualquier cosa relacionada con su hijo Leone desde su nacimiento a principios de este año.

Pero lo que no se esperaba la it girl es que una seguidora le escribiera un mensaje criticando su forma de hacer las cosas como madre: "Hola, Chiara, me preguntaba si alguna vez has pensado que quizá tu hijo no estará demasiado contento de haber sido expuesto de esta manera en la web y en las redes sociales. Obviamente, tú y Fedez tenéis pleno derecho a hacer lo que prefiráis. Yo no tengo hijos y no estoy en ninguna posición de juzgaros. Pero no sé, a mí no me gustaría saber que mis padres han publicado fotos de mí desde el nacimiento, stories en las que vomito, tengo eructos o hago muecas. ¡Se lo podría echar en cara una vez creciera después de darse cuenta de que no ha tenido privacidad por su culpa!".

Ante esto, Ferragni ha querido contestar y ser muy clara respecto a este tema: "Publicamos cosas de nuestro hijo porque es la representación del amor y yo soy de la idea que todas las cosas positivas son publicadas para inspirar a otros. Le queremos como a ningún otro y crecerá siguiendo nuestros valores: respeto por los demás y búsqueda de la felicidad en cualquier cosa, día tras día", aclaró la italiana.