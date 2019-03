Cheryl Cole confirma públicamente su embarazo de Liam Payne con este posado

Cheryl Cole y Liam Payne están esperando a su primer hijo, y aunque en las ocasiones en las que han sido vistos en los últimos meses la barriguita de la actriz ya era imposible de esconder, ninguno de los había confirmado la noticia de forma oficial hasta ahora. Ha sido Cheryl la encargada de posar con su avanzado embarazo por una buena causa.

Cole decidió que ya había llegado la hora de presumir de embarazo y ha posado para una sesión de fotos impulsada por la organización benéfica 'The Prince's Trust' en colaboración con 'L'Oreal París' con el fin de reforzar la autoestima de más de 10.000 jóvenes por todo Reino Unido.

"Nuestros jóvenes padecen cada vez más y más problemas de autoestima y tenemos que afrontar este problema como una de nuestras prioridades. Mi esperanza es que esta alianza sirva para que muchas personas se sientas aceptadas y valoradas por quienes son y para asegurarnos de que cuenten con el apoyo que necesitan para aprovechar al máximo sus vidas", comentó la cantante sobre su última campaña con fines solidarios.

Además, muy orgullosa de la labor que desempeña, lo publicó en su cuenta de Instagram, donde ha compartido la imagen con el resto de participantes de la iniciativa junto a un mensaje donde anuncia el comienzo de este nuevo trabajo en el que está inmersa: "Me siento orgullosa de anunciar que soy una de los quince embajadores que trabajan con @PrincesTrust & LOreal Paris UK para ayudar a miles de jóvenes a transformar la auto-duda en autoestima. ¡El programa de entrenamiento "All Worth It" comienza ahora! Link en mi bio #ALLWORTHIT #PRINCESTRUSTLOREAL".

La cantante no abandona sus proyectos solidarios aunque se haya retirado del resto de compromisos sociales por el avanzado estado de gestación. Y es que falta muy poco para que llegue al mundo su primer hijo con Liam Payne, que aunque ahora está entre Los Ángeles y Reino Unido trabajando en su último proyecto en solitario, se trasladará muy pronto junto a Cheryl para esperar la llegada de su primer hijo.