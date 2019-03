Charlize Theron muestra por primera vez el rostro de su pequeño, Jackson

Charlize Theron no puede pedirle más a la vida. Además de tener una agenda cargada de proyectos profesionales, la actriz ahora disfruta de su reciente maternidad junto a su hijo Jackson.

Hace un mes que su pequeño llegó a su vida, pero ha sido ahora cuando ha dejado al descubierto la cara de Jackson. Un bebé precioso, alegre y sano que ha devuelto la felicidad a la actriz después de sus continuos fracasos amorosos.

Y es que haber adoptado ha hecho que Charlize viva un sueño permanente. “Siempre quise ser madre y tener una familia. Es el bebé más bonito del mundo”, confiesa la mamá. Pero ella no es la única encantada con él. Los padres de la actriz no caben en sí desde que se han convertido en abuelos y así lo ha hecho saber la propia Theron: "Mi padre ya no podía esperar más".

Unas imágenes captadas en el aeropuerto de Los Ángeles y que demuestran que Charlize está radiante y encantada con su reciente faceta como madre.