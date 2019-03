A Cesc Fábregas se le cae la baba con los primeros pasos de su hija Lia

“Nada mejor que pasar unos días en familia”, escribió Cesc Fábregas haciendo referencia al video que publicó en su cuenta personal de Instagram. Un vídeo súper tierno en el que el futbolista 'babeaba' literalmente con su pequeña Lia: la lanzaba hacia arriba, se deshacía en carantoñas e, incluso, le ayudaba a dar sus primeros pasitos cogiéndola de sus pequeñas manos. ¿No es para comérselos a los dos?

Pero no sólo eso, además de presumir de hija, el azulgrana también presume de novia, Daniella Semaan. El futbolista compartió una foto en la que la modelo lucía impresionante un vestido de Rosa Clará mientras miraba coquetamente hacia el objetivo. Con un "My Little Baby", el blaugrana dejaba claro quién es la reina de su corazón.

Pero el jugador del Barcelona no es el único que comparte videos de su hija: parece que publicar videos de los ‘peques’ se ha puesto de moda. El otro día su compañero de equipo, Leo Messi, difundió entre sus seguidores los primeros pasos de su hijo Thiago. ¿Quién será el siguiente?