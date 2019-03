Cesc Fábregas presume de sus dos chicas en las redes sociales

"Esta noche el premio es para mis dos chicas. Gracias por vuestro apoyo y por hacerme feliz", escribía Cesc Fábregas en Instagram este sábado. Y, junto a ese mensajito de celebración tras el partido, una foto de sus dos chicas en blanco y negro de lo más dulce.

Dicen que ser papá te cambia la vida y parece que eso le ha pasado a Fábregas. El futbolista del F.C Barcelona recibía la semana pasada en pleno partido de la Champions League la noticia de que su pareja, la modelo libanesa Daniella Semaan, acababa de dar a luz. La pequeña Lia pasaba a ser nuestro nuevo VIP baby y al futbolista se le cae la baba con ella. Dicen que desde ese día apenas se ha separado de sus dos chicas...

Para Cesc es su primer retoño a pesar de que la modelo ya es madre de otros dos hijos fruto de su anterior matrimonio con el empresario Elie Taktouk. El amor entre los papás de la pequeña Lia surgió cuando ella le pidió un autógrafo en un restaurante japonés, a lo fan total. Los rumores y las declaraciones del ex marido de Daniella, que llegó a llamar 'tonto' al futbolista en una entrevista para The Sun, no han podido con esta parejaza.

A él se le ve hiper feliz y nosotros tan contentos de que el nuevo papá siga la moda de algunos de sus compis, como Pepe Reina, Messi o Gerard Piqué de enseñarnos a sus 'mini amores' a través de las redes sociales. ¡Queremos ver ya la próxima foto!