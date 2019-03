Las celebrities visten a sus 'vip babies' a imagen y semejanza

No miden más de un metro, pero algunos ya son más famosos que sus propios padres. Son los hijos de las celebrities más internacionales, aquellos que siguen la moda que su mami lleva. Es el caso de Kingston Rossdale, el hijo mayor de Gwen Stefani. La cantante lo viste siempre a conjunto de ella. Y si hablamos de moda es imposible no mencionar a Victoria Beckham y a su hija Harper Seven. La spice pija deseaba tener una niña para cumplir el sueño de hacerla a su imagen y semejanza, y vaya que si lo está cumpliendo.

Otra Vip Baby indiscutible es Honor Marie, la hija de Jessica Alba. Y es que esta pequeña nos encanta, además Jessica, considerada una de las actrices más estilosas de Hollywood, ya le inculca la moda desde pequeña y siempre que puede la vista muy similar a ella. Suri Cruise por su parte tiene un estilo muy personal pero de vez en cuando aparece vestidita igual que su madre Katie Holmes. Luego están los niños de anuncio, como es el caso del hijo de la actriz Kate Hudson, Ryder que son dos calcomanías.

Ahora bien… papis guapos, hijos requeteguapos. ¿De quién podemos estar hablando?… ¡Exacto! De los mellizos de Brad y Angelina, a los cuales les encanta imitar a mami como podéis comprobar. Pero sin duda, si es cuestión de parecerse a los parientes tenemos a: Jennifer Garner con su hija Violet, Naomi Watts y su pequeño, o Salma Hayek y su nena preparadas para soportar el frío.

En el panorama nacional tenemos a la mami e hija más ideal que pueda haber. Hablamos de Paula Echevarría y la encantadora Daniella. Pero los papis también tienen mención en esta lista, porque hay muchos a los que les encanta presumir de niños como es el caso del actor Matthew Mcconaughey, que lleve un 'llaverito' de él mismo en los hombros.