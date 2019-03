Las celebrities se lanzan a ser madres adoptivas

MADONNA, ANGELINA JOLIE, SANDRA BULLOCK Y AHORA CHARLIZE THERON

Las celebrities se han lanzado a ser padres solteros y no han renunciado a tener familias pese a no tener éxito a nivel sentimental. La adopción ha sido la solución para Charlize Theron, Madonna, Nicole Kidman, Angelina Jolie o para Sandra Bullock. Aunque no son los únicos, ¿queréis saber quiénes se suman a la lista de mamás adoptivas?