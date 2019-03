Cayetano Rivera ya tiene su primer regalo para su hijo

Hace unas semanas Cayetano Rivera y Eva González anunciaban que estaban esperando su primer hijo y, aunque al principio no querían saber el sexo del bebé, hace poco se confirmó que esperan un niño. Una feliz noticia que está sacando el lado más tierno del torero. Así anunció la feliz noticia en las redes sociales, con una imagen de lo más tierna.

Está claro que Cayetano está deseando ser padre. De hecho, no ha podido evitar comprarle a su hijo su primer peluche. Un regalo muy especial porque además, es un recuerdo de Querétaro, en México, ya que el torero se encuentra de gira por América en estos momentos. Es cierto que el muñeco no es precisamente tierno pero el futuro padre ha explicado el porqué de su elección. "Había otros más bonitos pero este sin duda es el que más gracia me hacía".