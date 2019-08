Eva González está disfrutando del 'Rocío Chico' con sus amigos. Por eso Cayetano Rivera y su hijo se han quedado solos en casa, momento que ha aprovechado el diestro para hacerle ‘perrerías’ a su pequeño.

Junto a una simpática foto en la que Cayetano hijo aparece dentro de su bañera con el pelo de punta lleno de champú, el diestro ha escrito. "Hoy me he quedado yo encargado del baño de mi Príncipe….Sshhh!", decía junto a la instantánea.

Rápidamente la madre de la criatura reaccionó diciendo: "Ay… no puedo dejaros solos", y entre risas la hermana de la presentadora de La Voz continuó: "¡Jajajajajaja, mi niño! Mañana está la tita contigo, mi amor, que tu papi te hace perrerías…".

Eva y Cayetano disfrutaron recientemente de unos días en Cádiz junto a su hijo, que ya tiene un año y medio. Los compromisos profesionales del diestro a lo largo del verano no les está permitiendo pasar tanto tiempo libre juntos como les gustaría, pero aun así la pareja se coordina a la perfección para cuidar de su pequeño al mismo tiempo que cumplen con sus proyectos profesionales.

Desde que se convirtiera en padre, Cayetano asegura haber cambiado sus entrenamientos y habérselos tomado más en serio: "A la plaza no voy distinto, porque si quieres llegar a lo más alto no puedes pensar en riesgos. Sí voy distinto al entrenamiento: me esfuerzo más para estar más preparado", confesaba para LOC.

