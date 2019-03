Carolina Cerezuela, embarazada de su tercer hijo junto a Carlos Moyá

El matrimonio formado por Carolina Cerezuela y Carlos Moyá vuelven a estar de enhorabuena y es que la pareja ha anunciado a la revista Hola que están esperando otro hijo para la primavera de 2014, estando así Carolina en el primer trimestre de embarazo.

La presentadora ha declarado que no ha querido decir nada antes por prevención y que tiene las molestias normales de su estado de buena esperanza: “No he querido decir nada por precaución, para asegurarnos que todo va bien. Al igual que en los dos anteriores embarazos, los primeros meses no me encuentro muy bien. Tengo mareos y náuseas”.

Este será el tercer hijo para la pareja en menos de cuatro años: “Hemos querido que este tercer embarazo llegara tan rápido para que la diferencia de edad entre los tres sea mínima. Carla tiene tres años y Carlitos, solo diez meses, pero así crecerán y jugarán juntos, afirmaban a la revista.

Con este nuevo miembro ya son familia numerosa cumpliendo así el deseo de ambos de formar una gran familia aunque por ahora han decido no saber el sexo del bebé ya que tienen la parejita: “Aún no sabemos si es niño y nos estamos planteando si queremos saberlo o si esperaremos hasta el día del parto. Como tenemos la parejita, nos da exactamente igual. ¡Ya veremos si aguantamos la curiosidad!”.

Todo un notición con el que Carlos y Carolina están radiantes de felicidad y con el que se sigue engrosando la lista de nuevos VIPs babies en donde la pareja forma sobresale destacadamente.