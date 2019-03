Carles Puyol y Vanesa Lorenzo presentan a su hija Manuela

El pasado 24 de enero venía al mundo por cesárea Manuela, la primera hija de Vanesa Lorenzo y Carles Puyol. Era el futbolista el encargado de dar la buena noticia a través de las redes sociales: "Vanesa Lorenzo y yo estamos muy felices de anunciar que ayer (24 de enero) nació Manuela, nuestra primera hija".

Una vez recuperadas, madre e hija han abandonado el hospital junto al feliz papá, que ha presentado a su pequeña a los medios. Muy sonrientes, los recién estrenados papis declaraban emocionados: "Estamos encantados con esta nueva etapa".

Y es que la pareja pasa por su mejor momento. Hace sólo un año iniciaban su relación pero su complicidad ha sido tal, que han querido avanzar hacia delante y formar su familia. Por el momento, no hay planes de boda, pero la modelo no lo descarta como bien afirmó hace unos días: "En un futuro próximo no me lo he planteado porque profesionalmente estoy muy liada, pero sí que soy clásica en ese sentido y me haría muchísima ilusión".

Ahora Vanesa y Puyol podrán disfrutar en casa de su niña, así como de la estancia que hace unas semanas decoraba la propia mamá para su hija.