Carla Goyanes da la bienvenida a su primer hijo, Carlos

¡Ya ha nacido Carlos! El pequeño de la modelo Carla Goyanes y Jorge Benguría ya ha llegado al mundo y sus orgullosísimos papás están felices. La hija de Cari Lapique acaba de convertirse en mamá, una información que ha dado en exclusiva el programa Espejo Público.

El pequeño se encuentra en buen estado, aunque Carla tuvo que someterse a una cesárea. Según comenta el periodista Jesús Manuel, la revista de cabecera de la pequeña de las Goyanes, ¡Hola!, ya prepara la gran exclusiva…

Un bebé que no llega como el resto de bebés del mundo, no. El pequeño Carlos no trae un pan debajo del brazo, sino una gran suma de dinerito en forma de exclusivón. Una gran manera de ayudar a sus conocidos papás a pagar potitos y pañales. ¡Enhorabuena, Carla!