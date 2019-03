Carla Bruni y Sarkozy ya son papás de una niña

La primera dama francesa, Carla Bruni, ha dado a luz en torno a las 20.00 horas a una niña en la clínica La Muette de París, según ha revelado la emisora gala Europe 1.



Bruni había sido ingresada por la mañana en esa clínica, donde la pareja presidencial tenía reservadas cuatro habitaciones. El padre del bebé, el presidente Nicolas Sarkozy, realizó una breve visita a primera hora de la tarde.



Sarkozy, sin embargo, no asistió al parto y, de hecho, ni se encontraba en Francia en el momento del nacimiento de su cuarto hijo, el segundo para Bruni. Tras la visita a la clínica partió rumbo a Fráncfort, donde se ha reunido con la canciller alemana, Angela Merkel, en un encuentro preparatorio de la cumbre europea del domingo.



Es la primera vez que un jefe de Estado de Francia tiene un hijo durante su mandato. Todo lo relacionado con el embarazo y el nacimiento de esta niña -de la que Bruni llegó a decir que no conocía el sexo- ha estado rodeado por un fuerte secretismo y el Elíseo ya había adelantado que no confirmaría de forma oficial el nacimiento.