Carey Mulligan y su marido, el vocalista de 'Mumford & Sons' Marcus Mumford, serán padres por primera vez

Carey Mulligan se ha marcado un Macarena Gómez para anunciar su embarazo. Al igual que lo hiciera la actriz española en los Premios Goya, Carey se ha presentado en la gala de los Tony con un original vestido de color vino que dejaba ver una incipiente barriguita. A pesar de que ni ella ni su marido, Marcus Mumford, muy celosos con su vida privada, se han pronunciado al respecto, una fuente cercana a la actriz ha confirmado que está embarazada de cuatro meses.

"No planeaban anunciarlo, ella no ha dejado de trabajar. Todo el mundo a su alrededor la está apoyando mucho. La obra de teatro ['Skylight', en Broadway, por la que fue nominada a un Tony] termina pronto y después volverán a Reino Unido", han confirmado varias fuentes al Us Weekly.

A pesar de que este bebé llega en un momento en el que la actriz se siente “emocionada” por la marcha de su carrera profesional y los nuevos papeles que está explorando, este embarazo ha supuesto una gran alegría para la pareja.

El bebé llega tres años después de que la actriz y el vocalista de ‘Mumford & Sons’ contrajeran matrimonio y empezaran su idílica vida, como la describe su amiga Siena Miller. ¡Enhorabuena, futuros papás!