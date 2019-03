Candice Swanepoel, en defensa de la lactancia materna en público: "No es algo sexual, sino natural"

Candice Swanepoel, que se estrenó como madre el pasado 5 de octubre, ha salido en defensa de la lactancia materna en público en sus redes sociales. El ángel de Victoria's Secret ha compartido una tierna imagen en Instagram, dándole el pecho a su hijo Anacã, donde ha querido dejar claro lo que opina con respecto a este tema. ¡Y se ha mostrado firme!

"Hay mujeres que se avergüenzan de amamantar en público o incluso son expulsadas de lugares públicos por alimentar a sus hijos. Me han hecho sentir que debía taparme y sentirme tímida a la hora de alimentar a mi bebé, pero, sin embargo, no es así con los editoriales que he hecho en topless en nombre del arte, ¿verdad?", comenzaba diciendo.

"El mundo se ha desensibilizado con la sexualización del pecho o la violencia en la televisión... ¿Por qué debería ser diferente cuando se trata de la lactancia materna? La lactancia no es sexual, sino natural. Pienso que la sociedad debería ser educada con respecto a este tema, para que entiendan los beneficios que la lactancia le otorga al niño y a la madre", concluía su mensaje.

Swanepoel ha cambiado las alas por los biberones, ha dejado de compartir tantas fotos en bikini y lencería fina, y las ha sustituido por imágenes junto a su bebé… Candice ha demostrado que está centrada en su faceta como madre y ha querido dejar claro que no va a sentirse incómoda por sacarse el pecho y dar de comer a su pequeño.