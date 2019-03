Canales Rivera ha confirmado que Eva González y Cayetano Rivera esperan su primer hijo

José Antonio Canales Rivera ha confirmado el rumor que lleva semanas comentándose: Cayetano Rivera y Eva González van a ser papás. Ha sido durante una entrevista en un programa de televisión cuando el primo de los hermanos Rivera ha mostrado su alegría al enterarse de esta buena noticia.

No ha sido hasta esta misma mañana cuando el diestro ha conocido que su primo iba a ser padre por primera vez: "Me he enterado esta misma mañana de que Cayetano va a ser padre. Me lo ha dicho mi hermano, que tiene una relación estupenda con él y está siempre juntos. No he tenido la oportunidad de felicitarle aún".

Si echamos la vista atrás, la relación entre los primos Rivera no ha sido siempre muy buena, aunque parece que todo ha quedado en el pasado y así lo ha asegurado Canales: "La relación con mis primos es buena, cordial y políticamente correcta. Con Francisco tengo bueno relación, hablo de vez en cuando con él. Los tiempos cambian, las personas también y el tiempo lo cura todo… Hasta los jamones y los lomos", además de confesar lo mucho que quiere a su familia: "Los quiero mucho. La sangre tira mucho y como no los voy a querer", decía el torero.