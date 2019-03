Cameron Díaz, Eva Mendes o Renée Zellweger, famosas que no quieren convertirse en madres

¿Por qué tenerlo todo significa no tener hijos? Esta pregunta nos la plantea esta semana la revista Grazia con un reportaje de lo más revelador sobre las prioridades de la mujer en la actualidad. Y es que ahora la mujer tiene otras inquietudes que cumplir antes de convertirse en madres o incluso hay muchas que no se plantean esa opción. Realización profesional, no tener ataduras, disfrutar de la vida… estas son algunas de las claves por las que la generación ‘childfree’ arranca con fuerza.

Este fenómeno de elegir o no ser madres también tiene efecto entre las celebrities porque hay muchas que prefieren dedicar su tiempo a ellas mismas que a tener hijos. Este es el caso de la ‘celeb’ patria Maribel Verdú que a sus 44 años afirma tajantemente: “No quiero ser madre. Ni en un futuro cercano ni a largo plazo”. Al igual que Renée Zellweger quien confiesa que la jamás ha pensado en la maternidad.

Cameron Díaz no está dispuesta a dejar su maravillosa vida por el hecho de tener hijos y declara: “Tengo una vida increíble en muchos sentidos porque no tengo hijos. Es simplemente una opción”. Eva Mendes comparte la misma opinión: “No quiero niños… Me encantan, son muy monos, pero me gusta demasiado dormir y me preocupo por todo”.

Mientras unas lo hacen porque prefieren disfrutar de la vida y no tener ningún tipo de ataduras que le impidan realizarse como persona, hay otras que están tan inmersas en su carrera profesional que el hecho de traer ahora un niño al mundo frenaría sus obejtivos de trabajo como es el caso Audrey Tautou o Zooey Deschanel. Y es que el hecho de ser o no madre ya no tiene que verse como algo negativo porque ahora las mujeres tienen las riendas de su vida y son libres de hacer con ellas lo que les plazca.