Britney Spears ha mandado un regalo a Justin Timberlake por el nacimiento de su bebé

TODO UN DETALLE

Con motivo del nacimiento del primer hijo de Justin Timberlake junto a Jessica Biel, la ex del cantante Britney Spears no ha dudado en mandarle un regalito para darle la enhorabuena La princesa del pop ha tenido un detalle muy dulce con su ex, que seguro que ni se esperaban, y es que Britney les ha regalado mantitas de Cachemir, libros, aceites y velas. ¡Todo un detalle!