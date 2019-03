Brad Pitt y Angelina Jolie, tarde de compras con sus seis hijos

¡MENUDA TAREA CON TANTO CHURUMBEL!

La verdad es que si ya es complicado de por sí ir de compras en estas fechas, no nos imaginamos cómo sería meterte con tus seis hijos en una juguetería. Esto fue lo que hicieron Brad Pitt y Angelina Jolie que parecen no temerle a nada. Acompañados por un séquito de guardaespaldas , los ‘Brangelina’ pasaron una tarde en familia y de ‘shopping’. Claro que con tanto churumbel pidiendo regalito… ¡seguro que no fue una tarea sencilla!