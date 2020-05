Brad Pitt y Angelina Jolie se separaron en 2016 pero no fue hasta el año pasado cuando firmaron el divorcio. Un largo período de idas y venidas sobre los términos cuyos problemas se dieron principalmente por la custodia de sus seis hijos.

Pero ahora por fin el actor ha recuperado en cierta medida la normalidad con ellos ya que los ve mucho más a menudo, pero hay dos con los que no mantiene ninguna relación.

Pitt no tiene contacto ninguno con Maddox, de 18 años, y Pax, de 16, los primogénitos, que fueron adoptados por Angelina. Con el mayor se sabe que Brad tuvo un desencuentro en un avión al salir el joven a defender a su madre durante una discusión y que desde entonces no le habla, pero se desconocen los motivos por lo que Pax no quiere ver a su padre.

