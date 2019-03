Blake Lively recibe clases de cocina de la mano del ganador de Top Chef en Estados Unidos, Hung Huynh

Desde que Blake Lively se quedó embarazada, la actriz apartó la comida basura de su vida. Centrada de lleno en su próxima maternidad y en cuidarse por encima de todo, Blake ha querido aprender a cocinar una comida más nutritiva de la mano del ganador de la tercera edición de 'Top Chef' en Estados Unidos, Hung Huynh.

La actriz se puso un delantal y no perdió detalle de esta master class que más tarde compartía con todos sus seguidores a través de las redes sociales: "No hay nada mejor que pasar una tarde con los amigos con los que compartes pasión. Lo que no se ve (en la foto) es el reto épico que tuvo lugar después. Una gran noche! Muchísimas gracias".

Ryan Reynolds tiene que estar contento de tener a una amante de la cocina en casa, y es que aunque ahora, gracias al ganador de 'Top Chef', Blake haya conseguido perfeccionar sus habilidades culinarias, en 2012 ya confesó ser una amante del mundo de la cocina: "Para estar cerca de mi, te tiene que gustar la comida o seré la persona más desagradable que hayas conocido. Estoy en una fase de mi vida en la que solo hablo de cocina".