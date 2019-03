Blake Lively desata los rumores: ¿embarazada de nuevo?

TRAS SER FOTOGRAFIADA EN EL SET DE RODAJE

Las últimas instantáneas tomadas de Blake Lively han disparado todas las alarmas: ¿está esperando su segundo hijo? Aunque de momento no hay ninguna confirmación, en las imágenes tomadas durante la grabación de su nueva película, 'Infierno Azul', podemos ver a la actriz con una figura totalmente diferente, y no solo eso, sino que Blake aparece con un albornoz atado a la cintura del que no se desprende en ningún momento. ¿Intentando ocultar la barriguita?