Beyoncé, de vacaciones en las playas de Miami con su pequeña Blue Ivy

LA CANTANTE SUBE FOTOS DE SU 'BABY' A LA RED SOCIAL TUMBLR

Beyoncé Knowles hace un alto en su gira, 'The Mrs Carter tour', para escaparse a las playas de Miami junto a su hija Blue Ivy. Y aunque la cantante, ha querido tomarse unos días de relax, parece que eso de desaparecer por completo de las redes no va con ella y ha compartido con todos nosotros que su pequeña ya es toda una 'it baby'.