Beyoncé tiene una hermanastra de cuatro años

No hay día en el que Beyoncé no nos sorprenda con alguna notica nueva, pero en esta ocasión la cantante nos ha dejado a todos de piedra con la llegada de un nuevo miembro a su familia. Y es que resulta que la diva del pop tiene una hermanastra de cuatro años a la que aún no sabemos si conoce en persona.

El padre de Beyoncé, Matthew Knowles, dejó embarazada en el año 2010 a una modelo de lencería llamada TaQoya Branscomb y ahora, tras una prueba de ADN, se ha descubierto todo el pastel.

No es la primera ocasión en que Mathew se convierte en padre de forma inesperada ya que en 2010 tuvo que asumir la paternidad de otro pequeño de 4 años llamado Nixon, fruto de su relación con la actriz de televisión Alexsandra Wright.

La pequeña se suma entonces a los tres hijos ya reconocidos y amplía un poco más la gran familia Knowles. ¿Conocerá Beyoncé a su hermanastra?