Beyoncé habla por primera vez de las complicaciones de su último parto

Beyoncé es la cara de la portada del próximo número de la edición norteamericana de la revista Vogue. Un número que generará un gran impacto, y no solo por ser el que marca las tendencias de todo el año, sino porque también es el primer número en el que participa un fotógrafo negro. Una elección que ha corrido por cuenta de la cantante, quien ha elegido a Tyler Mitchell como el fotógrafo que ha llevado a cabo el trabajo artístico del reportaje en el que Beyoncé ha participado.

En el interior de la revista, Queen B también se ha sincerado y ha hablado por primera vez del nacimiento de sus gemelos, Rumir y Sir, a quienes dio a luz en junio de 2017. La diva ha confesado los problemas que tuvo durante el embarazo y a la hora de traerlos al mundo.

"Pesaba 99 kilos el día que di a luz. Estaba hinchada por la preeclampsia y había estado sin moverme de la cama durante más de un mes", ha explicado la artista para después añadir: "Mi salud y mis hijos estaban en peligro y por eso me tuvieron que practicar una cesárea de urgencia". Según lo que ha contado Beyoncé fueron duros momentos en los que su mayor apoyo fue su marido, Jay-Z de quien la artista se siente muy orgullosa por la fortaleza y la evolución que ha mostrado como hombre, padre, y mejor amigo a lo largo de los años.

Una evolución que ella también ha realizado y no solo interiormente. La cantante ha confesado que afronta los cambios físicos que ha sufrido con mucha naturalidad y revela no sentirse agobiada por recuperar su figura anterior. "Mis brazos, mis pechos y mis muslos son más grandes. Tengo tripa y no tengo ninguna prisa en librarme de ella porque creo que es muy real", ha comentado.

Beyoncé es una mujer muy segura de sí misma, tiene unas ideas muy revolucionarias y sobre la decisión de contar con un fotógrafo afroamericano de 23 años para realizar las fotos de Vogue ha comentado que ella quiere aportar su granito de arena a la diversificación en el mundo de la moda y del arte. “Hasta que no hay un mosaico de perspectivas de diferentes etnias detrás de la cámara, seguiremos teniendo una postura y un punto de vista estrecho de lo que es el mundo. Si los que están en posiciones de poder siguen contratando a quien tiene el mismo aspecto que ellos, a quien suena igual que ellos y viene de los mismos vecindarios que ellos, nunca van a entender experiencias diferentes a las suyas”, ha zanjado.