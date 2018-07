Beyoncé enseña a su hija en el documental "La vida es sólo un sueño"

'Life is but a dream', o 'La vida es sólo un sueño', es el nombre de este reportaje, donde Beyoncé da a conocer sus opiniones sobre temas como la fama o la vida personal: "La gente ve a las celebrities. Tienen dinero y fama, pero soy humana. Yo lloró, me asusto, me pongo nerviosa... como todo el mundo".

El documental ha mostrado a su bebé, Blue Ivy, de una forma cercana y natural. Beyoncé también explica cómo se sintió ante el aborto natural que sufrió antes del nacimiento de su hija y afirma que le gustaría volver a ser madre.

Por otro lado, la artista habla también de lo difícil y lo frustrante que ha sido llegar a ser una estrella tan mediática: "Es algo muy estresante, no puedes expresarte, no puedes crecer. Esta es la batalla de mi vida".