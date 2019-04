El duro momento que Beyoncé atravesó durante su embarazo de mellizos

Beyoncé es una de las grandes divas del pop, pero ahora la cantante ha querido mostrar su lado más humano en el documental que ella misma ha dirigido para Netflix: ‘Homecoming’.

Las imágenes giran en torno a su actuación del año pasado en Coachella y todo el proceso creativo que ello supuso, pero también sacar a relucir la otra cara más personal que el mundo desconoce.

Es ahí donde Beyoncé se abre a sus seguidores y a todo el mundo para revelar lo duro que fue su segundo embarazo, cuando estaba esperando a sus mellizos Sir y Rumi.

“Me quedé embarazada de manera inesperada”, explica la artista, y añade: “Acabaron siendo mellizos así que fue mucho más sorprendente”. Cuando dio a luz pesaba 98 kilos y el parto no fue nada fácil: “En mi parto, uno de los bebés perdió el latido más de una vez, así que tuve que hacerme una cesárea de urgencia”.

Peor no sólo eso, sino que durante la gestación sufrió preeclampsia, lo que supone una alta presión arterial que algunas mujeres sufren a partir de la semana 20 de embarazo o después de dar a luz. Por ejemplo, Kim Kardashian, lo ha sufrido.

“Mi cuerpo superó más de lo que pensaba que podría aguantar”, ha admitido Beyoncé. Y menos de un año después, tuvo que actuar en Coachella: “Tuve que reconstruir mi cuerpo de los músculos rotos. Me costó bastante volver a sentirme a gusto y mostrar mi personalidad”.

Y no sólo eso, sino que además: "Al principio tenía muchos espasmos musculares y, por dentro, mi cuerpo no se sentía conectado. Mi mente no estaba ahí, quería estar con mis hijos". Y termina emocionada diciendo: “Lo que la gente no ve es el sacrificio”.