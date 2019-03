El motivo por el que Behati Prinsloo no estará este año en el desfile de Victorias' Secret

Behati Prinsloo y Adam Levine están esperando su segundo hijo, una feliz noticia que han querido comunicar a pocos días del primer cumpleaños de su primera hija, Dusty Rose. Ha sido la modelo de Victoria’s Secret quien lo ha confirmado a través de su perfil de Instagram con una instantánea en la que luce su barriguita de embarazada.

Los seguidores de la modelo llevaban tiempo preguntándole si desfilaría o no en el esperado show de Victoria’s Secret ya que la africana no acudió con el resto de sus compañeras a las pruebas de vestuario. Ahoraya hemos salido de dudas: por segundo año consecutivo la top no desfilará en el que es considerado como el evento de año junto a modelos de la talla de Sara Sampaio, Taylor Hill o Gigi Hadid.

El director de marketing de la firma, Ed Razek, también ha confirmado la ausencia de la modelo en el show con un mensaje en el que le da la enhorabuena: "Prometí a Behati que no diría ninguna palabra hasta que ella no lo hiciera. Bee, ¡mantuve mi promesa! ¡Nosotros te vamos a echar de menos en Shangai! ¡Te quiero y muchas felicidades a ti, Adam y Dusty!".