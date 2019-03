Los bebes de la alfombra roja

Son famosos antes de nacer, acaparan todas las miradas en las barriguitas de sus celebres mamás y conforman la generación vip baby más prometedora. Los Globos de Oro nos sirvieron para ver como nuestras celebrities lucían orgullosas incipientes tripitas o la hermosura de la embarazada.

No sabemos si es casualidad o moda pero cada vez son más los bebes de cine que acapararán portadas de todo tipo; mientras unos orgullosos papás compran todo tipo de regalos a sus pequeños, para que las ausencias por rodaje no les haga pensar que sus padres no les quieren.

Todo está casi listo para la llegada del bebé de cine con más acento español, a pesar de que su padres Penélope y Javier han elegido los Ángeles como ciudad para el parto. Para que su bebé nazca ya integrado en la sociedad más adinerada y chic ya han celebrado la típica fiesta americana previa al nacimiento del bebé, nuestra Pe está perdiendo todas las tradiciones españolas. No echa mucho de menos sus raíces, esperemos que el bebé sepa hablar español, por lo menos.