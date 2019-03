El bebé de Natalie Portman será un niño

Sin duda alguna, este es el año de Natalie Portman. En el rodaje de su película 'Black Swan', conoció a su actual novio y futuro marido, Benjamin Millepied, con el que próximamente tendrá un bebé -que será un niño, tal y como apuntan los medios americanos-. Además, cuenta con una nominación al Oscar como la mejor actriz por su papel en el filme. ¡Una película para no olvidar!

Esperemos que no le ocurra lo mismo que a Victoria Beckham, que hace unos días se dijo que estaba esperando a una niña... y sin embargo, la ex Spice ha desmentido esa información afirmando desconocer el sexo del bebé. ¿Portman espera un niño tal y como afirma 'Life and Style' o será sólo un rumor como el de Vicky?

Sea lo que sea la pareja espera ansiosa la llegada de su pequeño para principios de verano. Sobre la boda aún desconocemos los detalles. Pero de lo que no cabe duda es que Natalie luce feliz su barriguita y que está pasando por un momento profesional enviadiable.