Beatriz Tajuelo y Albert Rivera pusieron punto y final a su relación hace un año. Pero no fue hasta febrero cuando se conoció que ya no estaban juntos, después de que salieran a la luz las imágenes que confirmaban que su ex y Malú estaban juntos.

Ahora Beatriz se ha pronunciado sobre el embarazo de la cantante. Una feliz noticia que la pareja compartía a través de las redes sociales y por la que recibía cientos de miles de felicitaciones entre las que había muchas caras conocidas.

¿Qué ha dicho Beatriz tras enterarse de la noticia? Recordemos que ella y Rivera mantuvieron una relación de cuatro años que se acabó de forma inesperada cuando Malú apareció en escena. ¡Dale arriba al play para verlo!

