Beatriz Luengo publica la primera foto de su hija recién nacida

Si hace escasas horas conocíamos la noticia de que Beatriz Luengo y Youtuel se habían convertido en padres de su segundo hijo en común este pasado domingo. Ahora, la cantante y actriz ha publicado por primera vez una foto de su hija…

Una preciosa imagen, donde, además de presentar a la pequeña públicamente, desvela qué significa el nombre que han elegido para ella. Además, junto a este post agradece todo el cariño que ha recibido desde que se conoció la noticia de su nueva maternidad.

"Zoë (Greek: ζωή) origen griego, significado 'Vida'. Bienvenida mi hermosa mestiza. 11•04•2021.Gracias a todos por el cariño", escribe junto a esta imagen donde vemos por primera vez a la hija de la famosa pareja.

Beatriz Luengo y Yotuel ya son padres de un niño de cinco años, D'Angelo, quien ahora contará con una perfecta compañera de juegos en casa.

Además, el cantante cubano ya es padre de otro niño, del que ha presumido en varias ocasiones a través de sus redes sociales, fruto de una relación anterior. Un joven con el que mantiene una estupenda relación.

Hace meses el cantante de Orishas generaba un auténtico revuelo tras lanzar su tema 'Patria y Vida', una canción que fue prohibida en su propio país de origen, Cuba. Y es que el propio artista confesó que en ningún sitio había sentido tanto racismo como en su país de nacimiento: "Es donde he sentido más racismo: no hay peor astilla que la del propio palo", confesaba.

Y es que Yotuel nunca ha tenido miedo a hablar abiertamente del racismo que ha sufrido y de cómo ha conseguido superar los obstáculos a lo largo de esta vida.

"Mi vida siempre ha sido vencer obstáculos, esa es mi naturaleza. Parecerá masoquista pero, a mí, que me lo pongan difícil. Cuando salí de Cuba y le dije a mi madre que me iba a París a hacer un grupo de rap, ella decía que no existe en la historia un grupo de cubanos que haya triunfado en París, menos haciendo rap, y menos cantando ya no en español, en cubano, y encima siendo negros. Pues todos esos handicaps me encantaban. Le decía a mi mamá: "¿Alguno más?". Y llegamos a París y triunfamos", confesaba recientemente en una entrevista que concedió a Esquire.

