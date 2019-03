Beatriz Luengo celebra el primer cumpleaños de su hijo con una preciosa felicitación en Instagram

Beatriz Luengo y le músico cubano Yotuel Romero llevan juntos muchos años desde que coincidieron en la serie de Antena 3 'Un paso adelante'. La pareja no se ha separado desde entonces y hace un año formalizaron su relación con la llegada de su primer hijo.

Así, justo hoy se el bebé celebra su primer añito de vida y su orgullosa mamá no ha querido perder la oportunidad de dedicarle una felicitación de lo más entrañable: "Hace 1 año vino al mundo mi ángel, mi fuerza, mi ' no te rindas', mi ' todo es posible'. No sé si tú saliste de mi o si LA NUEVA YO salió de ti. Sea como sea gracias porque tu amor me hace mejor, me siento invencible. TE AMO ❤❤❤❤❤".

Beatriz es una de las participantes que podremos ver en la próxima edición del programa de Antena 3 'Tu cara me suena' donde seguro nos deslumbrará con el talento que tiene.