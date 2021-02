La foto de Beatriz Luengo donde enseña su enorme tripita de embarazada

Beatriz Luengo atraviesa uno de sus mejores momentos. A nivel profesional la artista no para y es que a parte de su carrera musical que encuentra en pleno rendimiento, pues ahora se encuentra en plena promoción de su nuevo single 'Rebelde' junto a Omar Montes.

Por otro lado, en lo personal la vida también le sonríe y es que Luengo está embarazada. Desde el año 2009 está casada con el también cantante, Yotuel Romero y en los próximos meses la pareja dará la bienvenida a una preciosa niña, que le hará compañía a su hijo mayor.

A pesar de que la pareja lleva ya más de un década de relación, siguen igual de enamorados que el primer día. Así lo demostrado Beatriz en los últimos días, cuando no ha dudado en defender a su marido con uñas y dientes, ante los ataques que éste ha recibido por parte del gobierno cubano.

Beatriz está pletórica y tal y como hemos podido comprobar, también guapísima. La artista ha colgado en su perfil de Instagram una tierna imagen junto a su hijo mayor, en la que hemos visto lo poquito que le queda para dar a luz y lo bien que le sienta el embarazo. Además, a la entrañable instantánea, que por cierto te mostramos en el video que encontrarás un poquito más arriba, Luengo ha adjuntado el siguiente mensaje:

"La “O” quiso ser eterna, pasar a la posteridad con cierta relevancia. Decidió que su misión en la vida sería poner a la gente en una situación extrema. Para la “O” tener diferentes pensamientos no era posible. “O esto O lo otro, decide”. Para la “O” las opciones eran una debilidad y la imposición una fuerza. La “O” no creía en amar a tus hijos por igual, en democracias o en tonterías. La “Y” observaba desde la distancia, todos se reían de ella, la veían perdedora: “Tú y tus eternas uniones despreciables” ¿Que es eso de que dos personas puedan compartir una mesa, un pensamiento, una idea? ¿Amar a dos personas? No, no, decide, O tu madre O tu padre. Nos volveríamos personas sin orden, rigor, propiedad. La “Y” se sentía sola, llegaron a insultarla terriblemente incluso llegaron a invitarla a limpiar suelos y pedir perdón por atrevida y naif. Un día se despertó y dijo: “No soy despreciable” Soy una “Y” de opciones, de posibilidades Y de cambios. Una “Y” de sumar. Una “Y” de uno Y uno igual a dos. De unión, de Amor Y Fe. De Freddie Mercury Y Monserrat Caballé rompiéndola en las Olimpiadas de Barcelona en el 92, de Michael Jordan junto Dennis Rodman Y Scottie Pippen demostrando que el baloncesto es un baile en equipo, de Bonnie Y Clyde, de Celia Cruz Y Lola Flores uniendo culturas, de Gala Y Dalí, de Cuba Y España. Una “Y” de momentos históricos. Porque decidir entre la Patria O la Muerte no es opción en el 2021. Es mejor siempre la Patria Y la Vida. 🌹 #patriayvida Una “Y” de Yotuel. @yotuel”

