Bárbara Goenaga y Borja Sémper ya son padres de su primer hijo en común, Telmo

Desde que confirmaran que estaban juntos en abril de 2014, Bárbara Goenaga y Borja Sémper han llevado una relación de lo más discreta. La pareja no suele hablar de sus asuntos personales, pero los momentos especiales son una excepción, por lo que hace unos meses contaron que estaban esperando su primer hijo en común y, ahora, la actriz y el político ya son padres.

La pareja tomó la decisión de contar la buena nueva por los posibles comentarios que podrían hacer sobre el aumento de peso de Goenaga: "No era nuestra intención contarlo porque creemos que hay cosas que pertenecen a cada uno, pero parece que algunos la palabra privacidad no la tienen en sus diccionarios, y como apellido llevan cotilla. El caso es que antes de que saquen una fotopotxa, prefiero deciros que no me he pasado con los bocadillos. Y que está todo bien... Egun ona pasa!", escribieron en las redes sociales.

Según informa La Otra Crónica de El Mundo, el bebé nació en la tarde del pasado 18 de febrero en San Sebastián y le han dado un nombre muy ligado a la ciudad, Telmo. La intérprete de 'Amar es para siempre', que salió de cuentas hace una semana, se puso de parto mientras estaba en su casa, y Sémper, que se encontraba asistiendo al pleno del Parlamento Vasco, volvió rápidamente a San Sebastián para recibir a su hijo.

Bárbara se enfrenta por segunda vez a la maternidad, ya que en 2011 tuvo a su primer hijo con su expareja Oscar Jaenada. Borja, por su parte, también tiene un hijo con una pareja anterior, por lo que ambos llevarán con mucha más facilidad el cuidado de Telmo. ¡Enhorabuena!