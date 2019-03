El baby bombo de las celebrities

Ya sabemos lo que está de moda entre las celebrities, y por si no habáis estado muy atentos a nuestras noticias os lo recordamos. Si eres famosa y no estás embarazada... habla con tu representante porque algo está fallando. Todas las celebrities parecen haberse puesto de acuerdo para lucir tripitas al aire.

Ante tal alubión de embarazos hemos tenido que hacer un croquis mental para saber quién está y quien no está embarazada. Aquí va el resumen de las futuras mamás y papás hasta el momento, claro está que por lo que estamos viendo seguro que alguna está de enhorabuena y aún no nos lo ha dicho. Lógicamente todas quieres su momento de protagonismo y están esperando a que llegue el momento adecuado y si no al tiempo.

Muchas tripitas, papás con sonrisa de oreja a oreja, felices mamás y embarazos mal disimulados. Sea lo que sea estamos muy contentos de poder dar tan buenas noticias. A la espera de muchas más mamás para el 2011 os dejamos las que ya han comenzado a comprarse ropa premamá. Y a las mamás primerizas os recomendamos que habléis con Mariah Carey y Penélope Cruz que ya están a punto de dar a luz.

¡Felicidades a todas las mamás y futuros papas!