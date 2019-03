Aurah Ruiz, la novia de Jesé Rodríguez, lanza un llamamiento desesperado por su hijo Nyan

Aurah Ruiz está desesperada. La novia de Jesé Rodríguez lleva cuatro meses en el hospital junto a su bebé, Nyan, que nació con una enfermedad que le impide abandonar el centro médico.

Pero la joven ha decidido lanzar un llamamiento a través de las redes sociales para acabar de una vez con la horrible pesadilla que está viviendo.

“Nunca he querido hablar de lo que le pasa a mi bebé”, comenzaba Aurah, y continuaba: “Llevo cuatro meses en el hospital. Mi bebé necesita una prueba para un diagnóstico, que no se hace en Canarias. Y aun así, me ponen pegas para un traslado”.

El mensaje de Aurah Ruiz a través de su Instagram Stories | Instagram Stories

Aurah asegura que fuera de España a su hijo ya se le hubiese sometido a una operación: “Aquí, aun no teniendo ni idea debido a los pocos casos que existen de esta enfermedad, prefieren investigar como conejillo de indias sin obtener la recuperación completa”.

Aurah Ruiz lanza un llamamiento desesperado por su hijo | Instagram Stories

Para terminar, ha querido agradecer a todo el mundo el apoyo que recibe y los mensajes de ánimo: “Gracias por todos los mensajes que me estáis mandando”, ha concluido. ¡Ánimo familia!