El pacto de Aurah Ruiz y Jesé Rodríguez por su hijo Nyan

Aurah Ruiz tiene que estar las 24 horas pendientes de su hijo Nyan. En sus vídeos ha revelado su pequeño tiene que alimentarse a través de la barriga con la ayuda de una jeringuilla, controlando su nivel de glucosa porque puede darle una bajada en cualquier momento.

“Unas veces me lo tomo con humor y otras me quiero tirar por la ventana”, revela la canaria, y es que psicológicamente esta situación le está afectando mucho: “Antes era muy feliz, muy libre, no tenía hijos, hacía lo que me daba la gana pero no lo supe aprovechar”, asegura.

Aurah también revela que llegó a un pacto con su expareja y padre de su hijo, Jesé Rodríguez: “Decidimos que no enseñaríamos al bebé y no voy a hacerlo”. Todo ello con tal de mantener a su hijo alejado de la popularidad, aunque la televisiva hay cosas que no entiende, porque mientras que de Nyan no puede enseñar su carita: “Él sí enseña a sus otros dos hijos”.