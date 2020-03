Aurah Ruiz está pasando por una complicada situación. Así lo ha compartido en su canal con su seguidores, ante los que se ha deshecho en lágrimas al contar cómo está afrontando la enfermedad de su hijo y el coronavirus.

"Esta situación es muy difícil para todo el mundo pero hay personas, y me incluyo, que lo pasamos peor si cabe. Básicamente, mi hijo de dos años y medio, está enfermo (como ya sabéis) y necesita cuidado las 24 horas del día, hay que vigilarle...Estoy grabando este vídeo sin haber dormido absolutamente nada, parezco un zombie", revelaba la televisiva.

Aurah suele rotarse con sus padres en el cuidado del bebé para lo que necesita desplazarse, algo que ahora no puede hacer: "Ahora es todo un caos, ya que el desplazamiento es imposible. Vivo sola con mi hijo, no descanso, es una puta locura. Si por algún casual mi hijo se agobia por el encierro, le puede dar un bajón de azúcar, me está todo el día pidiendo calle".

Aparte, tiene mucho miedo porque su hijo se infecte por el coronavirus: "Todo el mundo que tiene una patología de base le afecta más de la cuenta. Ahí está mi miedo, prefiero coger yo el coronavirus a que lo coja mi hijo. Mi niño está enfermo, yo no sé cómo le puede afectar... Vivo cagada de miedo, no puedo evitar llorar. Todo esto me está consumiendo".

En estas circunstancias puede acercarle a su padre que vive cerca de ellos al niño un par de horas, pero también es consciente de que tanto su padre como su madre son sanitarios y ahora están más expuestos al contagio: “Ellos son las personas que me ayudan con el niño, no puedo prescindir de ellos, no puedo echarme todo encima".

