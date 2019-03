Aurah Ruiz revela lo que cuesta al día tratar la enfermedad incurable de su hijo Nyan

Aurah Ruiz ha revelado en una entrevista en exclusiva a la revista Lecturas el duro drama familiar que está viviendo: “Mi hijo tiene una enfermedad rara incurable en el nivel más grave. Hay que estar 24 horas pendientes de él, controlando la hipoglucemia. Es nivel a grado neurológico. Hasta los tres años necesitará muchos cuidados”, declara la canaria.

Asegura que entró en el reality en el que ha estado participando para dar a su hijo otro tratamiento y buscar algo fuera de España: “Por días son entre 3.000 y 4.000 euros. Me advirtieron que era genético y que podría necesitar muchísimo tiempo de ingreso”.

Para ella su hijo es lo mejor de su vida, aunque para el padre de la criatura, Jesé Rodríguez, no tiene tan buenas palabras: “Él tenía locura con el niño y por mí. Cuando me dejó me enteré por mi padre. En Instagram comunicó que ya no estábamos juntos, me humilló públicamente y no lo entiendo”.

Y asegura: “Le he pedido lo mínimo, solo para las necesidades vitales. Dada la enfermedad de mi hijo, también buscaba no arruinar a mi familia. Mi padre se ha gastado 20.000 euros. Los aparatos que necesita mi hijo no son baratos y no están subvencionados”.

Con respecto al terrible episodio de malos tratos que vivió de manos de una expareja ha confesado: “Empezó con un empujón, me pidió perdón, pero siguió hasta que me escapé. Hubo una orden de alejamiento de casi dos años. Estaba en muy malas condiciones, en 46 kilos y físicamente muy mal, casi sin pelo”.