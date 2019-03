Aurah Ruiz acusa a Jesé Rodríguez de abandonar a su hijo Nyan

Jesé Rodríguez anunció vía comunicado el fin de su relación con Aurah Ruiz. Esta respondió en las redes sociales con un mensaje contundente en el que dejaba clara su opinión al respecto: “No pidas que me respeten a mí y a tu hijo cuando eres el primero que nos has faltado al respeto. Nos fallaste en el peor momento de nuestras vidas”.

Aunque el futbolista ha preferido mantener silencio, su entorno le ha defendido: “Que no llame a la madre para preguntar por su hijo no significa que no hable con los médicos para saber todo”.

Pero Aurah, en declaraciones en exclusiva al portal Cotilleos.es, tiene otra opinión: “Ha abandonado a mi hijo para centrarse en lo que más le importa que es el fútbol”, y ha confesado cómo se encuentra en estos momentos: “No muy bien, la verdad es que lo estoy pasando muy mal”.

Y es que el pequeño Nyan, ingresado desde que nació, ha empeorado en los últimos días pese a que parecía que su recuperación era favorable: “Después de una tarde llena de complicaciones me has demostrado ser tan valiente #MiGuerreroNyan. Estoy orgullosa de ti. Ahora rezando por estas horas tan críticas para ti. Te amo estoy a tu lado y entraré en unas horas contigo de la mano”, publicaba en sus redes sociales la televisiva mamá.