Astrid Klisans explica por qué aún no conoce el sexo del bebé

Astrid Klisans está en la recta final de su embarazo, esperando con muchas ganas a su segundo hijo con Carlos Baute. Según ha confesado la bloguera, el bebé nacería para principios del año que viene, siendo en perfecto regalo de Navidad. ''Creo que ha sido todavía más suave que el primero, muy bien, pero sí que he cogido el peso más rápido. Pero en líneas generales un embarazo muy tranquilo, muy bueno y no me puedo quejar'', confesaba la futura mamá en una entrevista concedida a ¡Hola!

La pareja está feliz y deseando aumentar la familia aunque parece que hay cosas en las que aún no se han puesto de acuerdo. Y es que Carlos no quiere saber el sexo de bebé. ''Yo sí quiero, es mi marido el que no quiere'', aseguraba la bloguera. Cuando le preguntan si se plantea hacer trampas para saberlo, confiesa que está a punto de sucumbir a la tentación. ''Estoy a punto, tengo más ganas de saber, pero bueno, en el fondo me da igual, lo voy a querer igual sea niño o niña. El amor es tan grande y tan perfecto que da igual lo que venga, lo quieres demasiado''.

Otra cosa en la que no se ponen de acuerdo es en el nombre. ''Tenemos algunos nombres, pero es secreto porque como no sabemos el sexo, pues hasta que no lo digamos, nada...''. A lo que añadía, ''No lo tenemos tan claro, esta vez está más debatido. Creo que elegiremos juntos porque el primero concordamos y creo que al final también concordaremos. No tenemos debate, nos gustan más o menos lo mismo''. ¿Conseguirán