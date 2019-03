Así está viviendo su primer embarazo Laura Matamoros

Hace poco conocíamos la noticia del embarazo de Laura Matamoros, algo que fue una sorpresa para todos, incluso para ella quien se enteró de su embarazo cuando estaba de viaje en Vietnam con su novio, el cocinero Benji Aparicio.

Aunque llegó por sorpresa es un bebé muy deseado según confesaba a Semana la hija de Kiko Matamoros. "Yo siempre he sido muy tradicional y me imaginaba primero casada y luego con hijos. Ahora será al contrario". Aunque confiesa que todavía no se ha planteado muy en serio cómo será como madre: "Creo que voy a ser una mamá divertida pero también estricta en las cosas en que hay que serlo".

La televisiva mamá está compartiendo el día a día de su embarazo con sus seguidores a través de las redes sociales. Una vez pasadas las molestias de los primeros meses, Laura sigue con su rutina con total normalidad aunque ha decidido esperar hasta el tercer mes para volver a hacer ejercicio.

Aunque un bebé siempre supone un gran cambio en la vida de los padres. Por eso, uno de los planes que tiene la futura mamá es mudarse a otra casa. "Se me hace cuesta arriba verme con el carrito y el perro paseando por las calles de Madrid". Y es que es normal querer un poco más de espacio y tranquilidad cuando se espera a un pequeño en casa.

Este nuevo miembro de la familia Matamoros nacerá para la primavera que viene y será el primer hijo de Laura y de Benji, quiénes ya llevan más de un año de relación.