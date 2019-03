Ashton Kutcher y Mila Kunis eligen un peculiar nombre para su segundo hijo

El pasado 30 de noviembre Ashton Kutcher y Mila Kunis se convirtieron en padres por segunda vez. La pareja dio la bienvenida a un niño, al que han llamado Dimitri Portwood Kutcher, tal y como anunció la web del actor.

“Todas las parejas consideran un número de nombres potenciales para su bebé y Kutcher y Kunis no fueron la excepción. Hoy, A Plus está feliz de anunciarles que Dimitri Portwood Kutcher nació a las 1.21 am el 30 de noviembre, pesando 3 kilos 600 gramos. Dimitri es el segundo hijo de la pareja después de tener a su hija Wyatt en octubre del 2014", se podía leer en dicha web.

El nombre del peque, tal y como indican desde la web y también el Daily Mail, está ligado a la herencia eslava de Mila, que es una ucraniana nacionalizada en los Estados Unidos.