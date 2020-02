Ashley Graham ha demostrado en numerosas ocasiones que no le tiene ningún miedo a las críticas, y como fiel defensora del movimiento 'body positive' para que cada mujer se quiera tal cual es; ahora la modelo 'curvy' ha querido hacer una nueva reivindicación en cuanto al vello corporal.

Y si hace unos días Ashley ya publicó una fotografía durante los días posteriores al parto, donde pudimos ver como la modelo posaba frente al espejo con ropa interior desechable, ¡y con pelos en las axilas! Ahora, la modelo ha querido hacer frente a los múltiples comentarios y críticas que ha recibido publicando un vídeo vía stories de Instagram donde habla directamente de sus axilas.

Un post con el que Ashley pretende hacer frente a los 'haters', y es que fueron muchos los que se burlaron de la estética que ha presentado la famosa modelo 'curvy' durante su embarazo.

Y según revela la propia modelo, lleva sin depilarse desde su última aparición pública para el programa 'The Tonight Show Starring Jimmy Fallon', el pasado mes de diciembre: "Para todas las mujeres que no se afeitaron básicamente durante todo el embarazo o al menos hasta el final: no me he afeitado desde mi última aparición púlica, que fue 'The Tonight Show Starring Jimmy Fallon', en diciembre de 2019. Y no me arrepiento ni me avergüenzo de ello, simplemente me he descuidado un poco durante este tiempo, seguro que lo entenderéis".